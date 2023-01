Ronny Deila druipt af na 4-1 nederlaag op het veld van Antwerp: "Kort gezegd lag ons niveau gewoon ver onder dat van Antwerp"

Het was geen prettige namiddag voor Ronny Deila en zijn spelers. Standard ging met zware 4-1 cijfers de boot in op het veld van Antwerp.

Ronny Deila en z'n spelers beleefden niet de namiddag waar ze op gehoopt hadden. Op bezoek bij Antwerp ging Standard met 4-1 onderuit. "Vandaag speelden we tegen een erg sterke tegenstander. Zeker hier, in het Bosuilstadion, zijn ze moeilijk te kloppen. Ze kwamen zeer agressief het veld op. We verloren te veel duels en ook de tweede ballen waren bijna allemaal voor hen. We maakten teveel fouten en ik moet ook naar mezelf kijken en naar de keuzes die ik maakte tijdens de wedstrijd. Wanneer je zo speelt tegen een erg goede tegenstander, wordt dat natuurlijk zwaar afgestraft", analyseerde de coach van Standard na de wedstrijd.

"Met de aansluitingstreffer kwamen we opnieuw in de wedstrijd. Ik had het gevoel dat we nog iets konden betekenen en we met een redelijk goed gevoel de rust in zouden gaan. Dan maken we opnieuw een simpele fout en kan Antwerp opnieuw scoren. Over de tweede helft valt niet erg veel meer te vertellen. We speelden bijna de hele tweede periode met tien en kwamen niet meer terug in de wedstrijd", sloot hij z'n analyse af. Een opvallende statistiek: Antwerp deed in deze wedstrijd 30 tackles, Standard slechts tien. "Dat is inderdaad niet goed, daar zullen we op moeten werken. Ik neem daar ook mijn verantwoordelijkheid voor op. We wonnen niet voldoende duels en dat is de basis van voetbal. Pas daarna kunnen we beginnen praten over de manier van passen en al de rest. Kort gezegd lag ons niveau gewoon ver onder dat van Antwerp", besloot Ronny Deila.