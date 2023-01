Alderweireld onder de indruk: "Antwerp maakt als club grote stappen nu"

Een lange pass van een centrale verdediger bij Antwerp die uitmondt in een doelpunt één pass later. We denken dan aan Toby Alderweireld maar het was Pacho die Bataille lanceerde. "Als het de bedoeling was, was het goed gedaan", lacht de Antwerp-kapitein na de wedstrijd de tanden bloot.

Want reden om te lachen was er genoeg op de Bosuil na de 4-1 zege van Antwerp tegen Standard. De Great Old pakte eenvoudig de scalp van de Rouches zondagnamiddag. Maar we moeten vooral rustig blijven. We zitten in een goede flow maar tegen Union verliezen we wel", klinkt het bij Alderweireld.

Het was met momenten indrukwekkend hoe Antwerp domineerde tegen Standard, dat zag de kapitein ook. "Er is een goede mix van ervaring en jonge spelers waarmee we nu ons beste voetbal van dit seizoen spelen. En dat met veel geblesseerde jongens momenteel die we nog moeten recupereren."

Spelen ons beste voetbal ondanks de blessures

Bij die geblesseerden zitten onder meer Yusuf en Gerkens. Die eerste was aan het begin van het seizoen week na week uitblinker bij Antwerp maar de Nigeriaan zag de voorbije weken zijn positie vlekkeloos overgenomen worden door de jonge Arthur Vermeeren. "Het zal inderdaad lastig worden voor die jongens om meteen terug in de ploeg te komen", beseft Alderweireld maar al te goed.

© photonews

"Maar ze zijn prof genoeg om te weten dat het snel kan veranderen. Antwerp is de juiste stappen aan het maken als club aangezien we nu niet meer afhankelijk zijn van één of twee jongens maar dat we ook met blessures goed voetbal kunnen spelen", realiseert hi.

Ambitie

Met dit voetbal zou Antwerp een gooi kunnen doen naar de titel, al is leider Genk wel 10 punten verwijderd van Antwerp en heeft het nog een wedstrijd tegoed. "We moeten vooral naar onszelf kijken en onszelf verbeteren."

"Met de play offs is er nog veel mogelijk door de halvering van de punten. Maar het is aan ons om te blijven winnen", besluit Alderweireld.