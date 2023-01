Van Bommel lyrisch over spel van zijn troepen: "Zo wou ik zelf vroeger ook spelen"

Antwerp zit duidelijk in de goede flow. Tegen Standard kwam het op geenenkel moment in de problemen en won het eenvoudig met 4-1.

We zagen dan ook een tevreden Mark Van Bommel op de persconferentie achteraf .Antwerp staat dan wel op een derde plaats in het klassement, op de mat brengen ze toch wel het beste voetbal van het moment in België. "Of dat zo is? Dat laat ik aan de journalisten over", zegt Van Bommel. En dan doen we dat ook.

"Zet die tweede goal online"

"We zetten vanaf het begin van de wedstrijd goed druk, trekken agressief naar voren met veel intensiteit en balbezit. Door die snelle goal hadden we vanaf het begin van de wedstrijd de controle", klinkt het.

De tweede goal van Antwerp was dan weer een perfect uitgespeelde counter, à la België tegen Japan op het WK in 2018. Ditmaal met Stengs in de rol van Lukaku met de overstap. "Zet die goal online en je zal heel wat clicks vergaren", beseft Van Bommel maar al te goed.

© photonews

Standard spartelde nog even tegen en kwam tot 2-1 maar lang duurde het niet voor Antwerp alweer een dubbele voorsprong had. Na de rust viel Standard bovendien met 10 na een rode kaart voor CImirot en was de wedstrijd gespeeld. "Eén van de betere wedstrijden van dit seizoen", analyseert Van Bommel verder.

Smalle groep zorgt voor hechte groep - Mark Van Bommel

"We hebben al zware weken achter de rug en zitten ongeveer halverwege de grote drukte. Nu moeten we goed voorbereid zijn op de andere helft. We spelen met een smalle groep waardoor het lastig is maar het maakt de groep ook hechter, dat merk je ook elke week op training. Het plezier spat ervan af op het veld en ze spelen gewoon hoe ik zelf ook graag zou gespeeld hebben", besluit de voormalige middenvelder van onder meer Barcelona, Bayern München en AC Milan.