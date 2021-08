Zo werk je pas de nul weg, Antwerp: de grote Michael Frey-show bestaat uit een vijfklapper!

Antwerp was gestart met 0 op 6 maar panikeerde niet. Terecht, want Michael Frey zou de match van zijn leven spelen op Sclessin. De Zwitser moest nog maar naar doel kijken of de bal vloog tegen de netten. Frey maakte maar liefst vijf doelpunten in één wedstrijd.

Voetbal draait om efficiëntie en die les werd aan de boorden van de Maas nog eens gegeven. Niet door de ploeg die met 4 op 6 aan de competitie was begonnen, wel door het elftal dat nog geen punten had. Bataille op linksachter in de ploeg was al een versterking. Bij een tegenstoot begon die aan een rush zoals we die van hem kennen van bij KVO. Fischer gaf met hem mee, Bataille zag Frey staan en die kon de 0-1 in doel lopen.

© photonews

Knap uitgespeeld van Antwerp, zwak verdedigd door Standard. De Rouches geraakten aanvankelijk niet in hun spel en zagen ook Klauss vroeg uitvallen. Na een kwartiertje sloeg de machine wel aan en had Standard lange tijd overwicht. Klauss' vervanger Amallah krulde een bal mooi naar de verste hoek. De save van Butez was ook de moeite: de bezoekende doelman strekte zich uitstekend en zweefde in hoekschop.

Na een balherovering op het middenveld - Bastien speelde de bal kwijt - toonde Antwerp nog eens hoe makkelijk scoren kan zijn, of er kan uitzien. Bodart bokste het schot van Fischer in de voeten van Frey. Die stond daar werkelijk moederziel alleen om de 0-2 binnen te tikken. Een hard verdict op dat moment. Het zou echter nog zwaarder worden.

© photonews

Nochtans zorgde Muleka knap voor 1-2. De vlam in de pan, weliswaar wel van korte duur. Het zou niet de match van Muleka of van een andere Rouche worden, wel die van Frey. Standard bleef immers veel ruimte weggeven, Frey werkte op pass van Gerkens de 1-3 voorbij Bodart. Nadien was alle structuur weg bij de thuisploeg.

© photonews

Frey ging dan maar door met scoren: eerst een knal van buiten de rechthoek, nadien een plaatsbal in linkerhoek. Vijf doelpunten voor Antwerp, vijf doelpunten voor Frey! Nadien liet Antwerp het wat lopen. De pas ingevallen Drăguș lukte de 2-5, Butez werd nog wat aan het werk gezet en De Laet stond eens in de weg van een Standard-doelpunt. Zo bleef het bij 2-5, de matchbal gaat met Frey mee naar huis.

© photonews