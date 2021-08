Patrick Goots ziet al een nieuw koningskoppel verschijnen bij Antwerp

Volgens Patrick Goots, voormalig spits van Antwerp, zag hij vandaag een mogelijks nieuw koningskoppel in de maak. Antwerp won namelijk met 2-5 van Standard Luik en niet alleen Michael Frey maar ook Viktor Fischer speelde een belangrijke rol in deze overwinning.

"Frey wordt al een beetje vergeleken met Mbokani", geeft Goots aan bij Gazet Van Antwerpen. "Het is toch een ander type van spits. Het voordeel tegenover vroeger is wel dat Frey altijd aanwezig is en veel werk verricht, hij staat niet te wachten tot de bal komt. Maar we moeten wel eerlijk zijn: zijn vijf goals waren allemaal binnentikkers. Al is dat ook de verdienste van de rest van de ploeg."

Frey wordt vooral makkelijk bediend door Fischer. "Het koningskoppel Refaelov-Mbokani zou dit seizoen weleens Fischer-Frey kunnen worden. Als Antwerp dan binnenkort een voorlinie heeft met Frey, Fischer, Balikwisha en misschien nog een nieuwe tien erachter, dan zullen we nog mooie dingen te zien krijgen."