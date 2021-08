Geen onterechte strafschop tegen deze keer, wel drie doelpunten en een eerste overwinning voor Zulte Waregem

Zulte Waregem kreeg op de eerste twee speeldagen telkens een onterechte strafschop tegen. Dury wilde 'geen polemiek', maar het werkte heel Essevee toch op de heupen. Het zal des te meer deugd doen voor de West-Vlamingen dat ze in Sint-Truiden hun eerste overwinning konden pakken.

Met een 4 op 6 op zak was het vertrouwen aanwezig bij Sint-Truiden. Dat was ook te merken aan de enthousiaste en gretige start van de thuisploeg. Bij Essevee lieten ze zich niet gek maken: de bezoekers zouden de druk op de bal opvoeren, stelselmatig het commando overnemen en steeds meer offensieve acties in mekaar boksen.

Die liepen dan meestal via Dompé, die met een lobje ook de thuisdoelman verschalkte, maar afgevlagd werd voor buitenspel. Voorts was het voetbal toch nog net te slordig om de defensie van de tegenstander vaak in de problemen te brengen, langs beide kanten. Bij een tegenstoot lukte het STVV wel op slag van rust. Nadat Caufriez op wandel ging, werd Mboyo afgezonderd. Die kraakte zijn schot en verkwanselde zo de kans.

Een stevige waarschuwing voor Zulte Waregem: ondanks de verworven controle over de partij, had het zijn schaapjes nog niet op het droge. De troepen van Dury hadden de boodschap begrepen, kwamen scherp uit de kleedkamers en dat loonde. Vigen kreeg de bal bij Dompé, die legde van op de achterlijn netjes achteruit en Gano duwde binnen: 0-1.

De bakens verzetten dan, maar STVV? Jawel, de Kanaries probeerden alleszins. Alleen hadden ze vanuit een situatie van overwicht nog geen enkele kans bij mekaar gevoetbald. Essevee zat nu echt wel in de beste uitgangspositie en die werd al gauw nog wat beter: Vossen trapte aan de tweede paal de 0-2 binnen.

Het werd zelfs nog wat mooier voor Essevee. Gano tikte op aangeven van de pas ingevallen De Neve zijn tweede van de avond binnen en beslechtte zo het pleit helemaal. Een meer dan terechte overwinning voor Zulte Waregem tegen een Sint-Truiden dat creativiteit ontbeerde en defensief ook zijn zaakjes onvoldoende op orde had. De late owngoal van De Bock (1-3) veranderde daar niets aan.