KV Kortrijk lijdt eerste nederlaag van het seizoen: overwinning voor KRC Genk na doelpunt in het absolute slot

KRC Genk heeft deze avond haar eerste overwinning van het nieuwe seizoen geboekt. De Limburgers haalden het met 1-2 op het veld van KV Kortrijk. Chevalier bracht de Kerels wel op voorsprong, maar in de tweede helft gingen de Limburgers erop en erover via Onuachu en Munoz.

De openingsminuten waren voor KV Kortrijk. Arteaga reek de bal aan te raken met zijn hand in zijn eigen zestien, maar de bal was aangeschoten, waardoor er dus geen penalty werd gegeven. Even later kreeg Selemani een mooie kans, maar zijn schot ging naast.

Daarna nam KRC Genk het commando over. Met mooi voetbal kwamen ze vaak in de zestien van de Kerels, maar de efficiëntie ontbrak. Bongonda raakte de pal en het schot van Eiting, die voor het eerst in de basis stond, ging over.

KRC Genk zocht naar het openingsdoelpunt, maar het doelpunt viel aan de overkant. Rougeaux kopte een hoge bal goed richting doel en Chevalier stond op de juiste plaats om de bal binnen te knikken: 1-0.

De Limburgers waren van slag en de beste kansen waren nog voor KV Kortrijk. Het schot van Marlos Moreno ging via het been van Arteaga net naast. Daarna probeerde de flankaanvaller het nog met een spectaculaire retro, maar hij kon de bal niet raken. Aan de overkant was Eiting nog de gevaarlijkste man, maar 1-0 was wel de tussenstand bij de rust.

Tweede helft

In de tweede helft ging KRC Genk snel op zoek naar de gelijkmaker en daar werden ze ook voor beloond. Eerst raakte Heynen niet voorbij Ilic, maar op de daaropvolgende corner kopte Onuachu de bal tegen de touwen: 1-1.

KRC Genk ging daarna op zoek naar de voorsprong, maar Ilic keepte een sterke partij. De doelman van KV Kortrijk had enkele uitstekende parades in huis op schoten van Theo Bongonda. 1-1 leek dan ook de eindstand te worden.

In het absolute slot lukte het echter toch nog voor KRC Genk. De Limburgers konden namelijk opnieuw scoren via een hoekschop. Munoz stond op de juiste plaats om de bal tegen de netten te duwen.

Zo heeft KRC Genk haar eerste overwinning van het seizoen beet. De ploeg staat nu in de middenmoot met 4 op 9. KV Kortrijk lijdt haar eerste nederlaag en moet de leiderspositie nu delen met Union. Beide ploegen hebben 6 op 9.