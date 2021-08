Kristof D'Haene zag waar het pijnpunt lag tegen KRC Genk: "Het is een les die we moeten trekken"

KV Kortrijk weet opnieuw wat verliezen is. De Kerels begonnen uitstekend aan het seizoen met een 6 op 6 na wedstrijden tegen RFC Seraing en Antwerp, maar dit weekend werd verloren van KRC Genk.

Kristof D'Haene, de kapitein van KV Kortrijk, was scherp voor zijn ploegmaats na de wedstrijd. Zo vielen de twee tegendoelpunten allebei na een stilstaande fase, iets wat volgens D'Haene niet mag gebeuren.

Zijn reactie staat te lezen bij Sporza. "We krijgen twee doelpunten tegen op stilstaande fase en zoiets mag in deze competitie niet gebeuren. Het is een les die we moeten trekken. De jongens die bij ons zijn ingevallen, moesten alles geven en sommige spelers hebben dat niet gedaan", aldus D'Haene na de wedstrijd.