John van den Brom zeer tevreden na overwinning: "In de laatste minuut de overwinning pakken, doet veel deugd"

KRC Genk heeft deze avond haar eerste overwinning van het nieuwe seizoen geboekt. De club haalde het met 1-2 op het veld van KV Kortrijk dankzij een doelpunt van Munoz in het absolute slot.

Uiteraard was trainer John van den Brom na de wedstrijd zeer tevreden. "We hebben lang moeten wachten op onze eerste overwinning. Het doet veel deugd dat die vanavond wordt behaald. Het was een zware verplaatsing naar een KV Kortrijk in vorm, maar als je ziet hoe wij hele wedstrijd controle hebben, doen wij het uitstekend. Bij de 1-0 stonden we niet goed in een stilstaande fase, maar ik heb wel een ploeg gezien die in staat is gebleven om een goede wedstrijd neer te zetten. We hebben ook verdiend gewonnen op basis van de kansen", aldus van den Brom.

KRC Genk kreeg een doelpunt tegen na een stilstaande fase, maar kon ook wel zelf twee keer scoren op een stilstaande fase. "Vandaag zie je onze kwaliteiten op corners, maar ook in het afmaken. In de laatste minuut winst pakken doet veel deugd. Ik heb dan ook een compliment gegeven over onze mentaliteit. We snakten naar een overwinning en we pakken het mee naar dinsdag", legde de trainer van KRC Genk uit.

KRC Genk had maar liefst 70% balbezit op het veld van KV Kortrijk. Iets waar van den Brom ook zeer tevreden over was. "Het bevestigt alleen maar wat ik al zei. Als trainer zoek je atijd controle in een match. 70% balbezit geeft aan dat we een prima match hebben gespeeld."