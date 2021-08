Trent Sainsbury ontgoocheld na nederlaag tegen KRC Genk, maar: "De mentaliteit was er"

Bij KV Kortrijk begon Trent Sainsbury voor het eerst in de basis dit seizoen. De centrale verdediger was namelijk geblesseerd uitgevallen in de voorbereiding, maar hij maakte meteen een goede indruk.

Toch kon Sainsbury niet voorkomen dat KV Kortrijk alsnog verloor na een doelpunt in het absolute slot van de wedstrijd. "Uiteraard zijn we ontgoocheld. De mentaliteit was er en een punt tegen KRC Genk had ons nog meer vertrouwen kunnen geven na onze goede start, maar we hebben ons laten verrassen op twee stilstaande fases", legde Sainsbury uit na de wedstrijd.

Sainsbury mocht dus voor de eerste keer starten dit seizoen na zijn blessure die hij had opgelopen in de voorbereiding. "Ik ben blij dat ik terug ben. Er is echter nog veel werk aan de winkel en ik moet sterker terugkomen. Het was niet echt een verrassing dat ik mocht starten, want ik was wel klaar om erin te komen."