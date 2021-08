Verdediger KRC Genk voetbalt zorgen van zich af met winning goal: "Hij heeft een fantastische mentaliteit"

Daniel Munoz ging, net zoals tegen Shakhtar Donetsk, in de fout bij het tegendoelpunt van KRC Genk. De verdediger maakte het wel goed in het slot van de wedstrijd door de winning goal binnen te duwen.

John van den Brom was na de wedstrijd tevreden voor Munoz. "Ik ben blij voor Munoz zelf. Hij geeft altijd alles. Hij doet niet altijd alles goed, maar hij gaat er altijd voor gaan. Als er iemand mee zat bij de rust, was het Daniel. Ik ben blij dat hij de winning goal maakt. Munoz heeft een fantastische mentaliteit", aldus van den Brom.

Ook Munoz zelf was uiteraard zeer tevreden met zijn doelpunt. "Het is het mooie aan voetbal. Er zijn dagen dat het tegenzit, maar dagen dat het ook meezit. Het doelpunt op zich geeft rust. Het geeft een bepaalde kalmte na wat er gebeurd is in Shakhtar. De winning goal maken doet dan ook veel deugd. Een overwinning op verplaatsing is een belangrijk moment en nu is het tijd voor het vervolg. De ploeg had het nodig en gaat hier veel deugd aan hebben. Leuk om het omgekeerde te bewerkstelligen", legde de rechtsback uit.