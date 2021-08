Late gelijkmaker van Cercle slaat Club met verstomming en zo beginnen beide Brugse teams met 5 op 9

Club Brugge leek moeizame eerste competitieweken tegen Cercle door te spoelen met een verdiende derbyzege. Blauw-zwart had alles onder controle, alleen bedroeg de voorsprong slechts één doelpunt. In het slot maakte Waldo tot ieders verbazing gelijk.

Het eerste belangrijke feit was er na ruim 25 minuten voetballen. Een na een duel bebloede Daland moest naar de kant geholpen worden. Tot dan stond de Noorse verdediger prima te voetballen en had Cercle als geheel nog niets weggegeven.

Zelf vergat het ook wel de zeldzame mogelijkheden goed uit te spelen. Na het uitvallen van Daland was het voor Club makkelijker om er door te geraken en kwamen De Ketelaere en Lang onder stoom. Lang haalde de achterlijn en legde netjes terug, Vormer duwde de 1-0 binnen.

Op slag van rust had Lang uitstekend Sobol gevloerd en die wist net als in het Dudenpark het doel goed staan. Weliswaar was handspel van Lang vooraf gegaan aan de actie: dat feestje ging niet door, nadat de VAR scheidsrechter Van Damme naar het scherm had geroepen.

Club Brugge ging de wedstrijd duidelijk controleren en Cercle was onmachtig om daar iets aan te veranderen. Die onmacht uitte zich vooral in het offensieve compartiment: groen-zwart (ook al speelde het in het rood-wit) kreeg maar geen kans bij mekaar gevoetbald. Het was wachten op de 2-0. De Ketelaere was er erg dichtbij: hij kopte de voorzet van Vormer op de dwarsligger.

Niet veel later werd Vormer vervangen door Vanaken, die net als Dost op de bank begonnen was. Vanaken kreeg in het slot nog de kans op 2-0, maar besloot op Didillon. Vanaken zou het zich nog beklagen, want het doelpunt viel verrassend nog aan de overkant. Waldo trof via de paal raak en zit zo aan twee doelpunten uit twee invalbeurten voor Cercle. Beide Brugse teams hebben na drie matchen vijf punten.