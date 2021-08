Mechele blijft ontgoocheld achter en trekt parallel met vorig jaar: "Mitrović verdedigt in eerste instantie heel goed"

Brandon Mechele en zijn maats haalden geen clean sheet vrijdagavond. Het puntenverlies tegen Cercle deed Mechele denken aan het begin van vorig seizoen, toen blauw-zwart ook enigszins met de punten morste. De verdediger nam het op voor collega Mitrović.

"Het gebeurde vorig jaar in het begin van het seizoen ook een paar keer dat we thuis de zege verspeelden", koppelt Mechele terug naar het seizoen 2020-2021. "Ik heb er geen verklaring voor dat dat nu opnieuw gebeurt. Het is in elk geval absoluut niet plezant."

Fantastisch binnengeschoten

Wat gebeurde er juist bij de tegengoal? Mitrović was de gebeten hond, want hij legde het in die fase af tegen Waldo. "Het zat gewoon een beetje tegen. Mitrovic verdedigt in eerste instantie heel goed. Hij blokt het schot. Die speler heeft geluk dat hij in balbezit blijft en schiet 'm fantastisch binnen. Dat is jammer."

We vroegen Mechele of hij nog een late gelijkmaker vreesde. "Als het nog maar 1-0 staat, weet je dat als één keer een bal eens slecht val dat genoeg kan zijn. We hadden de controle over de wedstrijd. Voordien hadden we geen kans weggegeven. Er was enkel gevaar bij die voorzet die voorlangs ging. Bij die goal wordt de bal dan eigenlijk ook nog eerst afgeblokt, maar ze blijven jammer genoeg in balbezit."

Efficiënter zijn

In elk geval is het nieuwe puntenverlies wel een opdoffer voor Club Brugge. "Het is zuur om zo punten te laten liggen. Voordien hadden we de kansen om uit te lopen. Misschien moeten we daar ook efficiënter zijn."