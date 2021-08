Aanwinst uit La Liga drukte al enorm zijn stempel op resultaten van Cercle: "Hij heeft zeker een neus voor doelpunten"

Wat gaat dat zijn als hij straks aan matchen kan beginnen? Cercle heeft met zijn aanwinst uit La Liga een speler in huis die de Vereniging veel punten kan opleveren. Met twee doelpunten uit twee invalbeurten - telkens goed voor een puntendeling - haalt Waldo nu al een enorm rendement.

"We hebben het op training ook al gezien: hij heeft zeker een neus voor doelpunten", trapt Cercle-trainer Yves Vanderhaeghe een open deur in. Waldo speelde zowel tegen OHL als Club een halfuurtje en was telkens superbelangrijk. "Als je twee keer scoort in twee keer een halfuur, dan ben je wel héél efficiënt."

Vanderhaeghe weet dan ook dat hij met Waldo een speler heeft die de defensie van de tegenstander pijn kan doen. Hij kan wel iets forceren. Hij denkt echt wel verticaal. Zo'n speler hadden we nog niet in onze rangen." De huurling van Valladolid kan mogelijk ook zijn ploegmaats zo beter maken. "Ik hoop dat onze andere spelers ook nog de juiste intentie krijgen om te gaan scoren."

© photonews

Naast scorend vermogen kan Waldo Cercle ook winnaarsmentaliteit bijbrengen. De Spanjaard nam na het gelijkspel tegen OHL geen vrede met het resultaat en dat was na de stadsderby hetzelfde. "Ik ben blij met mijn goal, maar ben niet honderd procent tevreden, want we hebben niet gewonnen. We moeten onmiddellijk focussen op de volgende wedstrijd."

Op de volgende speeldag ontvangt Cercle Anderlecht. Uitkijken of dan zijn derde goal volgt. "Als ik scoor, is dat ook dankzij mijn ploegmaats. Ik apprecieer hun werk." En wanneer acht hij zichzelf fysiek klaar om aan de aftrap te staan? "Als de trainer mij nodig heeft, zal ik er klaar voor zijn."