Vanderhaeghe in het rijtje Cercle-trainers die punt pakken tegen Club: "Natuurlijk spring je dan een gat in de lucht"

Een punt pakken tegen Club: het is Cercle niet vaak gegund. Met Yves Vanderhaeghe aan het roer speelde de Vereniging het wel klaar vrijdagavond. Vanderhaeghe zag nochtans dat zijn team na een bemoedigende aanvangsfase het moeilijk had, maar was uiteraard heel tevreden over het resultaat.

"Een derby is altijd een speciale match. Als je in de laatste minuut kan gelijkmaken, ben je altijd tevreden. We zijn al een tijdje op zoek naar een resultaat tegen Club Brugge. Een gelijkspel is voor ons heel goed", stelt Vanderhaeghe met recht en reden. In de vorige tien onderlinge duels had Cercle slechts twee keer een gelijkspel behaald.

In shock na uitvallen Daland

"We probeerden Club brugge hoog vast te zetten, zodat het wat rapper naar de lange bal greep. We stonden goed, in de omschakeling maakten we een paar keer niet genoeg gebruik na de ruimte. Ik had de indruk dat heel de ploeg in shock was over het uitvallen van Jesper Daland. In het laatste kwartier van de eerste helft waren we volledig de pedalen kwijt", concludeerde Vanderhaeghe.

"Met geluk gingen we met 1-0 de rust in. Niemand deed nog wat hij moest doen. Ik heb aan de rust proberen bij te sturen, maar vond niet dat er heel veel reactie op kwam. De kwaliteit van de passing lag veel lager. Club brugge speelde een tempo hoger. Ik verwijt mijn ploeg al eens niet genoeg naar doel te trappen. Als je dan toch nog de rug recht en kan gelijkmaken, natuurlijk spring je dan een gat in de lucht."

Statistieken

Vanderhaeghe had ook al eens naar de statistieken gekeken. "Ons doelpunt is ons enige schot tussen de palen. Dat is zeker een item waar we heel hard aan moeten werken: ruimtes benutten, kansen creëren en voor het doelpunt gaan. Dat zit er nog niet helemaal in."