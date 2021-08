Philippe Clement zag Club genoeg kansen afdwingen en verklaart vervanging van Noa Lang

De kansen waren er om voor het eerst dit seizoen in Jan Breydel te winnen. Philippe Clement zag Club Brugge net als tegen Eupen echter gelijkspelen. Toen maakte Club in extremis gelijk, deze keer slikte blauw-zwart een late gelijkmaker. Onverdiend, stelde Clement.

"We waren de wedstrijd gestart met volle overtuiging om zo snel mogelijk te scoren. We komen twee-drie keer voor het doel van Cercle, maar je scoort dan dat doelpunt net niet. Naar het einde van de eerste helft toe waren we heel dominant. Dan moet je 1-0 voor komen en met een goede combinatie gebeurde dat ook", konden Clement en zijn spelers met een goed gevoel naar de kleedkamers.

"We wilden blijven gaan voor de 2-0 en meer, dat hebben we geprobeerd. Er waren kansen genoeg en hebben heel weinig weggegeven. Helaas was dit het soort wedstrijd die heel zuur is voor spelers en een coach. Het tegendoelpunt was helemaal niet verdiend", besloot Clement.

Goede intenties

Vond de trainer van Club Brugge dan dat hij zijn spelers niets kon verwijten? "Natuurlijk kunnen we dingen beter doen. De goede intenties waren er, de uitvoering was niet altijd perfect. We hadden kansen genoeg om deze wedstrijd te winnen met 2-0 of 3-0 en dan is iedereen heel blij en euforisch."

In de perszaal stelde menig journalist zich vragen bij de vervanging van Noa Lang door Bas Dost. "Bas was fris en kon bij het inkomen ook het verschil maken. Daarom heb ik die wissel gedaan. Noa had al heel veel gegeven." Na een applausronde langs de zijlijn liep Lang prompt naar binnen naar de kleedkamers. "Dat heb ik zelfs niet gezien. Hij is gewoon iemand die heel graag voetbalt. "