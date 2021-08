Het regende kansen in Beerschot - Union SG maar uiteindelijk bleven alleen de Brusselaars drijven

Het Olympisch Stadion leek te veranderen in een Olympisch zwembad maar gelukkig kon de wedstrijd snel hervat worden. Het mindere nieuws was dat het water toen al aan alle Beerschot lippen stond. De reddingsboei kwam er niet meer en Union won terecht met 0-3 van een zwak Beerschot.

Bij Beerschot was er één wijziging tegenover de wedstrijd tegen AA Gent. Zo kwam Okyere in de plaats van Eleke. Bij Union kwamen dezelfde 11 aan de aftrap als tegen Club Brugge.

1ste helft

Beide ploegen kozen voor de aanval waar dat Sanyang de meest bedrijvige man was op het veld voor Beerschot en Undav bij Union. Deze had al een waarschuwing gegeven aan de Beerschot verdediging nadat hij helemaal alleen stond en de bal naast plaatste. In de 14de minuut was het wel raak. Dante Vanzeir met de pas en Deniz Undav die knapt afwerkte.

Het was vooral Union dat de bal opeiste en voor de aanval koos. Er kwamen nog kansen via Undav, Nielsen en Lapoussin. Bij Beerschot was de enigste die voor gevaar kon zorgen Sanyang. De flankaanvaller was een gesel voor de Union defensie maar tot grote kansen kwam hij niet.

Zo gingen we rusten met een terechte voorsprong voor Union.

2de helft

Peter Maes probeerde met het inbrengen van Noubissi, in de plek van de bleke Okyere, het tij te keren. Beerschot zette druk maar het was Union dat snel terug de wedstrijd in handen nam. Op nog geen 5 minuten tijd werd de voorsprong vergroot tot 0-3 voor de Brusselaars. Eerst wederom Undav die na mistasten in de Beerschot defensie alleen op Van Hamel kon gaan. Een paar minuten later was het Lapoussin die de 0-3 op het bord zette.

In de 58ste minuut kregen we een herhaling van de wedstrijd tegen Cercle. Omwille van de hevige regen en de bijbehorende bliksem besloot scheidsrechter Boterberg om de wedstrijd tijdelijk stil te leggen. Gelukkig kon een vijftal minuten later de wedstrijd hervat worden.

De pauze zorgde ervoor dat het tempo uit de wedstrijd was. Beerschot kon en wou niet meer terwijl dat Union vooral dacht aan de voorsprong te behouden. De beste kansen van de partij kwamen nog van Union en het derde doelpunt van Undav werd terecht afgekeurd omwille van buitenspel.

Zo won Union SG meer dan terecht van een zwak Beerschot. De Brusselaars namen de wedstrijd van de eerste minuut in handen en lieten niet meer los. De promovendus begint dus zo met een mooie 6 op 9 aan de competitie terwijl Beerschot achter blijft met een 1 op 9.