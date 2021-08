Deniz Undav legt de lat (nog) niet hoger: 'Ik mik op dit totaal aan goals, we zullen later zien'

Deniz Undav was de grote architect van de Union overwinning deze zaterdag. De Duitser is aan het begin van het seizoen erg scherp, maar blijft kalm.

Deniz Undav (25), de topscoorder na drie speeldagen: weinigen zouden hebben ingezet op zo'n statistiek voor de Duitse spits van Union. "Het is ook te danken aan mijn teamgenoten, maar ik ben natuurlijk heel blij", lacht hij op de persconferentie. "Vier goals in drie wedstrijden, zelfs als het er zes hadden kunnen zijn (glimlach), dat is heel goed. Ik heb hard gewerkt in de voorbereiding (wat Felice Mazzù een paar minuten eerder al zei) en ik denk dat het loont."

Iets minder bekend dan zijn handlanger in de spits, Dante Vanzeir, laat Undav zich dit seizoen zien. "Als je alleen in twee of derde klasse speelde, kennen ze je minder" zegt hij. "Dante scoort momenteel wat minder maar het komt wel en hij is mij ook heel dierbaar. We helpen elkaar, we kennen elkaar en we hebben al een mooi parcour samen afgelegd."

Doelstelling 14 doelen

Deniz Undav had blijkbaar voor aanvang van het seizoen een doel gesteld: 14 goals in de Jupiler Pro League. En ondanks dit sterke begin, heeft hij de lat nog niet hoger gelegd: "Nee, mijn doel blijft deze 14 goals. We zullen zien hoe ver ik kan gaan. Twintig? We zullen al proberen om naar 14 te gaan (lacht). Ik heb moet mezelf nog verbeteren. Vandaag moest ik er bijvoorbeeld nog één scoren", relativeert de Unionspeler.