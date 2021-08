Felice Mazzù en Union blijven het goed doen : "Ik wist dat dit team er klaar voor was"

Vorige week was er nog frustratie na de wedstrijd tegen Club Brugge maar vandaag waren er na de wedstrijd alleen maar lachende gezichten te zien.

"We proberen dezelfde speelfilosofie als vorig seizoen in te zetten. We kwamen niet in de Jupiler Pro League door voor onze rechthoek te blijven", onderstreept Felice Mazzù. "Vandaag is de overwinning welverdiend".

Maar Mazzù wil een term vermijden: "Ik hoor mensen praten over continuïteit, maar ik hou niet van dat woord. Ik moedig mijn spelers liever aan om hun vooruitgang voort te zetten dan te vertrouwen op onze prestaties", benadrukt hij. "We moeten profiteren van het vertrouwen dat onze spelers op dit moment tonen om vooruitgang te boeken."