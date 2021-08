OH Leuven en Sporting Charleroi delen de punten in een wedstrijd met hoge intensiteit

We kregen direct twee debutanten op het wedstrijdblad waarvan één er zich direct liet opmerken.

Bij de thuisploeg kreeg Sebastien Dewaest zijn eerste basisplaats direct tegen zijn voormalige werkgever. Bij Sporting Charleroi kreeg Adem Zorgane zijn eerste minuten in het shirt van Sporting Charleroi en hij liet zich direct opmerken.

1ste helft

We waren nog geen 9 minuten ver en daar was de nieuwkomer Adem Zorgane al. Morioka liet de bal goed lopen en Zorgane kon uithalen van buiten de grote rechthoek. De nieuwste aanwinst trapte de bal voorbij Romo en zo stond het al snel 0-1.

Nog geen paar minuten later gingen de hemelsluizen open boven Leuven. Hevige regenval en hagel zorgde ervoor dat de wedstrijd even werd stilgelegd. Na een vijftal minuten werd de wedstrijd hervat maar het leek dat alleen Sporting Charleroi dit begrepen had.

Er volgden kansen via Zorgane, Nicholson, en Golizadeh maar de paal en een uitstekende Romo brachten redding.

Op het einde van de eerste helft kwam OH Leuven even piepen via Schrijvers en De Norre maar het was te weinig om Koffi te bedreigen. Zo bleef de ruststand 0-1

2de helft

Marc Brys voerde twee wissels door en deze rendeerden direct. In het begin van de tweede helft trok OHL het laken naar zich toe. De corners en de kansen stapelden elkaar op maar tot een doelpunt kwamen ze niet.

Tot de 61ste minuut. De Norre met het schot tegen de paal maar Henry was goed gevolgd. De spits van Leuven werkte beheerst af en zo stonden de bordjes terug in evenwicht.

OH Leuven ging volop voor de overwinning maar geraakten moeilijk door de defensie van Sporting Charleroi. Als ze er doorgeraakten dan stond Koffi sterk te keepen. Zowel Vekemans als Henry waren er nog dichtbij maar gescoord werd er niet meer.

Sporting Charleroi was de eerste helft veruit de betere ploeg maar OH Leuven nam de wedstrijd in de 2de helft in handen. Een billijk gelijkspel dus in een aangename wedstrijd met veel kansen en veel drive naar voren.