Debutant en doelpuntenmaker bij Sporting Charleroi voelt dat hij nog beter kan

Adem Zorgane is nog maar juist bij Sporting Charleroi en hij kon zijn debuut bij de Carolo's al direct opleuken met een doelpunt. Spijtig genoeg voor hem werd dit maar bekroond met één punt.

"Ik ben heel blij dat ik vandaag mijn eerste wedstrijd kon spelen voor Sporting Charleroi. Dat heeft me heel veel plezier gedaan", vertelde Zorgane na de wedstrijd. "Het is leuk ook dat ik direct scoor maar het moet nog beter. Ik ben hier nog maar juist maar ik voel me al heel goed in de groep en met de jongens die naast me spelen."

Sporting Charleroi was heer en meester tijdens de eerste helft maar kon dit niet te hele wedstrijd volhouden. "In de tweede helft verloren we de organisatie en de controle over de wedstrijd. Zeker als je vergelijkt met hoe sterk onze eerste helft was", was de verklaring van Zorgane. "Dit is iets wat we moeten onthouden en proberen door te veranderen naar de volgende wedstrijd toe."

Sporting Charleroi ontvangt volgende week in eigen huis Antwerp als opener van de vierde speeldag in de Jupiler Pro League.