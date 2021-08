Marc Brys was tevreden over de prestatie van zijn nieuwste aanwinst

Sporting Charleroi speelde een wervelende eerste helft maar onder andere dankzij twee tactische ingrepen van Marc Brys kreeg OH Leuven terug controle over de wedstrijd. Dit leverde uiteindelijk nog een punt op voor de Leuvenaars. Na de wedstrijd blikte Marc Brys terug op de wedstrijd.

Voor Het Laatste Nieuws kwam Marc Brys nog even terug op de sterke eerste helft van Sporting Charleroi en het uiteindelijke punt dat OH Leuven behaalde. "Veel beweging, veel infiltraties en de tweede bal was ook meestal voor hen, dan kan je zelf niet in de match komen", zei Marc Brys. "Na de 0-1 konden we voor de rest van de eerste helft alleen maar aan 'damage control' doen, om een tweede tegengoal te vermijden. Dat lukte, en aan de rust konden we bijsturen."

Brys deed twee wissels tijdens de rust en dit loonde. Want OH Leuven nam de overhand in de tweede helft waardoor ze de terechte gelijkmaker konden maken.

Sébastien Dewaest kreeg zijn eerste basisplaats voor OH Leuven en speelde uiteindelijk 75 minuten. Brys was tevreden over de prestatie van zijn nieuwste aanwinst. "Een hele prestatie want het tempo lag heel hoog, en Sébastien had maar een vijftal trainingen in de benen, dat zijn er vijf en zestig minder dan de meeste van zijn ploegmaats", zegt Marc Brys. "Hij gedroeg zich al als de leider van de verdediging."