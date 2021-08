Inspiratieloos KAA Gent verliest op het veld van KV Oostende en blijft achter met 1 op 9

KV Oostende is mee aan de leiding gekomen in de Jupiler Pro League. De Kustboys haalden het deze avond met 1-0 van KAA Gent na een doelpunt van Makhtar Gueye. KAA Gent blijft zo achter met 1 op 9.

Beide ploegen begonnen met goede intenties aan de eerste helft. KAA Gent had controle over de bal, maar de beste kans was wel voor KV Oostende. Een schot van Boonen werd nog aangeraakt door Kvasina, maar Bolat stond goed op te letten.

Ook KAA Gent kwam eens met de neus aan het venster. Eerst had Malede te veel tijd nodig bij zijn controle en even later had Samoise een goede actie in huis, maar zijn schot was gekraakt.

In de laatste 20 minuten van de eerste helft kregen we zeer weinig te zien. Beide ploegen probeerden wel, maar echte kansen konden we niet meer noteren. 0-0 was dan ook de logische tussenstand bij de rust.

Tweede helft

Ook weinig animo bij het begin van de tweede helft. KAA Gent kreeg maar weinig bij elkaar gevoetbald en ook voor KV Oostende bleven de kansen uit. De wedstrijd lag vooral stil door overtredingen.

Iets voor het uur werd KV Oostende opgeschrikt door een blessure van Indy Boonen. De middenvelder ging neer zonder dat er een tegenstander in de buurt was, wat meestal een slecht teken is. Het is nog onduidelijk welke blessure Boonen heeft, maar hij werd wel met een brancard van het veld gedragen.

Met nog een kwartier te gaan was de eerste echte kans in de tweede helft ook meteen raak. N’Dicka bracht de bal goed voor en Gueye stond op de juiste plaats om de bal naast Bolat tegen de netten te knikken.

KAA Gent kon daar maar bitter weinig tegenover zetten en dus werd 1-0 meteen ook de eindstand. KV Oostende doet zo een goede zaak, want de ploeg staat mee aan de leiding met 6 op 9. De Buffalo’s blijven achter met 0 op 9.