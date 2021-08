Hein Vanhaezebrouck zag, ondanks de nederlaag, een goede prestatie van zijn ploeg: "Voor mij is er progressie, ook al verliezen we"

KAA Gent is er opnieuw niet in geslaagd om te winnen in de Jupiler Pro League. Op de derde speeldag werd met 1-0 verloren op het veld van KV Oostende. Toch zag Hein Vanhaezebrouck een goede prestatie van zijn ploeg.

"Ik denk dat iedereen zich hier meer van had voorgesteld", was de trainer van KAA Gent duidelijk op de persconferentie. "Er is ook geen enkele ploeg meer met 0 punten, maar dat is typisch Belgisch. We hadden meer kunnen hebben en verdiende vandaag zeker meer. We winnen in bijna alle cijfers van KV Oostende vandaag, alleen scoren zij wel en dat is vandaag de reden waarom we geen punten hebben. We maken onze kansen niet goed af en er is te veel aarzeling", aldus Vanhaezebrouck.

De trainer van de Buffalo's zit, ondanks de nederlaag, wel dat zijn ploeg sterker wordt. "Voor mij is er progressie, ook al verliezen we. De mentaliteit was oké en er was kwaliteit. Nu moeten we ons hoofd leegmaken en focussen op de volgende wedstrijd."

Tenslotte liet Vanhaezebrouck nog weten dat hij en zijn ploeg niet nerveus zullen worden. "Er is altijd druk bij KAA Gent. We willen altijd winnen en dat is nu niet anders. Donderdag is er druk en dan willen we winnen. We gaan ons niet laten zot maken door niemand. We zijn in het verleden al nerveus geweest, maar nu gaan we ons niet meer zenuwachtig laten maken", legde Vanhaezebrouck uit.