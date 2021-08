Hein Vanhaezebrouck wil aanvallende middenvelder rustig brengen bij KAA Gent: "We weten dat hij kan dreigen, maar hij moet nog stappen zetten"

Bij KAA Gent leek het in de wedstrijd tegen KV Oostende een beetje aan creativiteit te ontbreken. Daarbij zou Roman Bezus kunnen helpen, maar de aanvallende middenvelder zou volgens Hein Vanhaezebrouck nog niet fit zijn.

Vanhaezebrouck vertelde het op de persconferentie na de wedstrijd. "Met Bezus moeten we heel voorzichtig zijn. We weten dat hij kan dreigen, maar heeft nog stappen te zetten", legde de trainer van KAA Gent uit.

Bezus heeft namelijk niet veel rust gehad, omdat hij in de selectie zat van Oekraïne voor het Europees Kampioenschap. "Bezug heeft weinig vakantie gehad met het EK, dus er is nog oplapwerk. We proberen hem erbij te houden, maar hij moet blijven verder werken aan zijn conditie, want anders ga je hem verbranden en mis je hem misschien nog langer", aldus Vanhaezebrouck.