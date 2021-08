Arthur Theate laat zich uit over mogelijke transfer: "Ik zit met mijn hoofd nog bij KV Oostende"

Blijft Arthur Theate bij KV Oostende of gaat hij alsnog vertrekken bij de Kustboys? Voorlopig is daar nog geen duidelijkheid over. Zondag stond Theate alvast voor de eerste keer in de basis bij KV Oostende dit seizoen en hij deed het uitstekend.

Na de match kwam uiteraard meteen de vraag of dit de laatste wedstrijd was van Theate voor KV Oostende. "De transfer was niet makkelijk voor mij de voorbije twee weken, maar vandaag heb ik zo veel mogelijk laten zien dat ik met mijn hoofd nog bij KV Oostende zit. Het belangrijkste vandaag is de drie punten. We zullen zien met de transfer, maar het is mijn job niet. Momenteel zit ik bij KVO en volgende week wacht een belangrijke match tegen Seraing. 9 op 12 is nodig", legde Theate uit.

Theate stond voor het eerst in de basis dit seizoen stond in de defensie naast Hendry en Tanghe. Deze drie verdedigers maakten vorig seizoen samen het mooie weer bij de Kustboys, maar het was dus nog maar de eerste keer dit seizoen dat ze samen op het veld stonden.

"We kennen elkaar en dat is het belangrijkste. Iedereen heeft de kwaliteiten om in de ploeg te staan. De concurrentie is er, maar we moeten tonen dat we een ploeg zijn. Met Jack en Anton leuk samenspelen en we zijn goed op elkaar ingespeeld", aldus Theate.