Geen enkel schot binnen het doelkader voor KAA Gent tegen KV Oostende: "De laatste pass ontbrak of we deden een actie te veel"

Het wil voorlopig niet lukken voor KAA Gent dit seizoen. De Buffalo's konden nog niet winnen en staan mee laatste met 1 op 9. Werk aan de winkel dus voor kapitein Odjidja en zijn mannen.

Ook opvallend: KAA Gent kon geen enkel schot binnen het doelkader laten noteren tegen KV Oostende. Volgens Odjidja hebben de Buffalo's wel de kansen gehad om de score te openen. "3 tegen 2 uitspelen in de zestien en dan niet op doel trappen... Ja dan kan het gebeuren dat je niet op doel trapt doorheen de match", was Odjidja duidelijk.

"De beslissende actie volgt niet. Na de 1-0 zijn er ook nog mogelijkheden, maar misschien hadden we vandaag geen geluk of ontbrak de laatste pass. We deden ook vaak een actie te veel. Denk dat er mogelijkheden geweest zijn om kansen af te dwingen", legde de kapitein van de Buffalo's uit.

Odjidja had, net zoals heel wat andere mensen, een andere competitiestart van KAA Gent verwacht. "Natuurlijk had ik mij iets anders voorgesteld bij de competitiestart. Na het seizoen van vorig jaar, hadden mensen het anders willen zien, maar dit is de realiteit. Ik denk niet dat we slecht gespeeld hebben, maar we hebben weer niet gewonnen."

Nu volgt de belangrijke terugwedstrijd tegen FK RFS in de kwalificatiewedstrijden voor de Conference League. "Ik hoop dat het niet in de kop blijft zitten voor donderdag. We zijn verplicht aan onszelf om door te gaan naar de volgende ronde. Het zou niet mogen om eruit te gaan tegen die ploeg. Ik denk dat we onszelf in de heenmatch tekort hebben gedaan. Het zal niet makkelijk zijn, maar moeten allemaal positief blijven.", blijft Odjidja strijdvaardig.