Zes keer juichen, drie keer scoren: eerste driepunter Kompany is binnen na winst tegen tien moegestreden Luikenaars

Vincent Kompany ging met Anderlecht op zoek naar zijn eerste overwinning in de competitie dit seizoen. Voor Seraing werd het de strijd van David tegen Goliath, maar het 'kleintje' verweerde zich kranig. Zelfs meer dan een helft met tien. Spanning, suspens, VAR-momenten, we kregen het allemaal.

Hockeyinternational John-John Dohmen is geboren in Anderlecht en dus mocht de Olympisch kampioen de aftrap komen geven in het Lotto Park. Zijn pass op Hoedt was daarna succulent genoeg om misschien wel een carrière in het voetbal te durven overwegen.

Gesmaakt basisdebuut Zirkzee

Op het veld had Vincent Kompany een eerste basisplaats voor Zirkzee in petto. Ook Murillo kwam in de ploeg, Harwood-Bellis en Sardella verdwenen richting bank. Aan de overkant had Seraing-trainer Condom geen redenen tot wisselen na de zege tegen Mechelen op speeldag 2.

© photonews

© photonews

In een incidentrijke eerste helft liet Joshua Zirkzee genoeg zien voor een aantal open doekjes van het publiek. Een aanwinst is de Bayernhuurling zeker. Werkkracht, stootkracht en ook een goede kaats op tijd en stond. Raman en Refaelov profiteerden niet.

Ook Cullen en Zirkzee zelf vonden aanvankelijk het doel niet tegen een gretig counterend Seraing, dat op tijd en stond ook eens gevaarlijk kon zijn. Voor de pauze moest het wel al met tien voort, want Boulenger kreeg voor ferme tackles op Cullen en Raman twee keer geel.

Afgekeurde doelpunten

Raman en Zirkzee hadden voor de pauze de netten ook al doen trillen, maar beiden werden afgefloten voor handspel en buitenspel. Bij het tweede geval had de VAR erg lang de tijd nodig om tot een beslissing te komen, maar rusten met 0-0 werd het uiteindelijk.

© photonews

© photonews

Na de pauze had paars-wit (uiteraard) het leeuwendeel van het balbezit en de druk naar voren in handen, maar het mangelde wel wat aan echt volle rijpe doelkansen. John-John Dohmen zou zeggen dat je in de cirkel (of rechthoek in het voetbal) moet komen om tot scoren toe te komen.

Thelin doet het

Pas in minuut 70 zou het dan toch gebeuren: Isaac Kiese Thelin was de lichtgeblesseerde Zirkzee komen vervangen en op een goede voorzet van Raman kon hij de 1-0 van erg dichtbij tegen de touwen schuiven.

Tien minuten voor tijd wist Sergio Gomez de score te verdubbelen tegen een moegestreden Seraing, dat niets meer in de pap te brokkelen had. In de slotminuut maakte Amuzu er zelfs nog 3-0 van, Thelin zag nog een doelpunt afgekeurd worden. De eerste driepunter van het seizoen voor Anderlecht en Kompany is zo een feit.