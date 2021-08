Wesley Hoedt over de Man van de Match in #ANDSER: "De klasse druipt er bij hem vanaf"

Een man van de match kiezen in Anderlecht - Seraing was eigenlijk echt niet zo makkelijk. Benito Raman en Joshua Zirkzee lieten zich zien, maar de klasse van Lior Refaelov dreef misschien nog wel het meeste boven.

Het is op zich niet nieuw dat we Lior Refaelov in de bloemetjes zetten en de ex-speler van Club Brugge en Antwerp is ook niet uit het niets Gouden Schoen geworden.

Maar toch: na wat invalbeurten heeft hij ondertussen duidelijk gemaakt dat hij klaar is om ook bij Anderlecht een vaste waarde te worden.

Klasse druipt ervanaf

En ook tegen Seraing was hij met zijn visie vaak het eerste stationnetje van voldragen aanvallen richting Raman, Zirkzee of anderen.

"Het klikt goed met hem uiteraard, want ik heb met Lior Refaelov al samengespeeld bij Antwerp. De klasse druipt daar vanaf, ik hou ervan om met hem te spelen", was ook Wesley Hoedt erg te spreken over de Gouden Schoen.