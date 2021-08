Zware blessure voor Indy Boonen? Middenvelder wordt met brancard van het veld gedragen

Opschudding tijdens de wedstrijd KV Oostende - KAA Gent. Toen er geen tegenstander in de buurt was, ging Indy Boonen ineens tegen de vlakte. Hij greep naar zijn been en het werd al snel duidelijk dat het er niet goed uit zag.

Pech voor Indy Boonen. De middenvelder was aan een goede wedstrijd bezig, maar net na de rust ging hij tegen de grond. Hij greep meteen naar zijn been en ook Odjidja zag dat het niet goed was, want hij riep de verzorgers er bij.

Uiteindelijk moest Boonen met een brancard van het veld gedragen worden. Na de wedstrijd vertelde Blessin, de trainer van KV Oostende, dat hij het meer dan waarschijnlijk een lange tijd zonder Boonen zal moeten doen. Hij vertelde het op de persconferentie.

“Indy Boonen is zeer teleurgesteld. Hij was echt in vorm en toen hij tegen de grond ging, wisten we dat het een zeer zware blessure was. Hij is zeer verdrietig, de beste wensen voor hem. Wij en de club blijven achter hem staan”, aldus Blessin.