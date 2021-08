Onze man van de match in Beerschot tegen Union komt van het winnende kamp

Het was niet lang zoeken wie de man van de match was bij de wedstrijd tussen Beerschot en Union SG. Hij kwam namelijk uit het winnende kant.

Als je wint en je scoort tweemaal dan is het meestal niet lang zoeken naar wie de man van de match is. Dat is vandaag anders. Union aanvaller Deniz Undav is de meer dan terechte winnaar vandaag. De Duitse aanvaller van 25 kwam vorig seizoen over van SV Meppen en toonde zich direct belangrijk bij de Brusselaars.

Dit is dit seizoen niet anders. Na zijn twee doelpunten op de openingsspeeldag tegen Anderlecht had hij al zijn visitekaartje afgegeven. Dit was vandaag niet anders. Zo zit de aanvaller al aan vier doelpunten op drie wedstrijden.

Het zijn niet alleen zijn doelpunten die hem de titel van Mvdm bezorgen. Hij werkt hard en vormt een prima koppel met zijn spitsbroeder, Dante Vanzeir. Hakjes, dribbels, druk zetten, en efficiëntie maakt van hem een spits die we nog in het oog gaan moeten houden dit seizoen. Zijn doelstelling was om 14 doelpunten te maken dit seizoen. Nog 10 te gaan dus voor de Duitse aanvaller.