Referee Department laat zich uit over kopstoot op speeldag 3: "Hij ontsnapte aan rood, maar ..."

Speeldag 3 is achter de rug en dus heeft ook het Referee Department zich nog eens geroerd. Met de gekende uitleg, uiteraard.

Vooral Teddy Teuma is volgens het Referee Department goed weggekomen, want voor zijn kopstootje in Beerschot - Union had hij rood kunnen krijgen.

Onsportief

"Dit fysiek en onsportief gedrag keuren we af. We verwachten een rode kaart voor de Union-speler, maar ook een gele kaart voor Van Den Bergh omdat hij de aanleiding is van deze situatie", aldus het Referee Department bij Het Nieuwsblad.

Toch hoefde de VAR niet tussen te komen: "Het is geen clear and obvious error om geel te geven, want de reactie had een lage impact en intensiteit."