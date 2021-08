Onze man van de match kan ook op lof rekenen van zijn trainer John van den Brom: "Het is een verbindingspeler"

Carel Eiting mocht tegen KV Kortrijk voor het eerst in de basis starten bij KRC Genk en de middenvelder maakte een uitstekende indruk. Ook trainer John van den Brom was tevreden over Eiting.

Carel Eiting begon voor het eerst aan een wedstrijd bij KRC Genk, maar dat was aan niets te merken. Eiting deed precies al jaren mee op het middenveld van de LImburgers en hij maakte vooral indruk met zijn uitstekende passing. Hij wordt bij ons dan ook verkozen tot man van de match. John van den Brom, trainer van KRC Genk, was ook tevreden over de prestatie van Eiting. "Vandaag gezien wat ik van Eiting wilde zien. Hij is een verbindingspeler, goed in de passing en balvast. Natuurlijk doet die wel wat fout, maar vandaag heeft hij bewezen dat hij een hele goeie aankoop is. Nu hebben we met hem nog meer opties", aldus van den Brom.