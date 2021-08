STVV kijkt vooral naar zichzelf na nederlaag: "We weten dat we een slechte wedstrijd gespeeld hebben"

STVV heeft een eerste competitienederlaag geleden. Het kijkt naar zichzelf om een verklaring voor het verlies te vinden. De conclusie klinkt eenvoudig: het algemene niveau lag niet goed genoeg. De nederlaag lag niet aan een specifiek aspect, volgens Brüls.

In de eerste thuismatch tegen AA Gent was Christian Brüls nog de gevierde man, nadat zijn afstandsschot drie punten opleverde. Tegen Zulte Waregem viel er minder plezier te beleven. "We zijn overal wat kortgeschoten", stelde Brüls vast. Aan de rust stond het 0-0, maar zelfs voordien onderging Sint-Truiden reeds het spel. "We verloren te vaak de bal door individuele fouten."

Drie tegendoelpunten op een voorzet

Wat liep er mis bij de tegendoelpunten? "Het is niet dat we zwaar geblunderd hebben en zo veel kansen hebben weggegeven. Ze scoren drie keer op een voorzet. Na elk tegendoelpunt probeerden we ons te herpakken, maar het lukte niet."

Brüls stak het niet onder stoelen of banken: dit was geen goeie versie van STVV. "We weten dat we een slechte wedstrijd gespeeld hebben. De technische staf zal nu de analyse maken en kijken hoe het beter kan."