Gano doet Zulte Waregem met twee goals dromen van straf spitsenduo: "Samenwerking met Vossen loopt steeds beter"

Zinho Gano heeft zijn eerste goals voor Zulte Waregem gemaakt. Met Vossen die tussendoor ook zijn doelpuntje meepikte, heeft de aanvalslinie van Essevee op Stayen het verschil gemaakt. Is er een bijzonder spitsenduo opgestaan?

Zulte Waregem was het seizoen begonnen met wat pech met scheidsrechterlijke beslissingen en een 1 op 6. "Die 1 op 6 was niet verdiend. Deze zege doet heel veel deugd", vertelde Gano na de wedstrijd in Sint-Truiden. "We wisten dat we goed aan het voetballen waren. We moesten enkel nog onszelf belonen."

Beloning in tweede helft

Dat deed Zulte Waregem deze keer, al wachtte het er wel mee tot na de pauze. "In de eerste helft hadden we al mogelijkheden, maar kwam de laatste pass er net niet uit. In de tweede helft liep het wel vlotjes." Met ook Gano die zijn stempel kon drukken. "Ik heb een groot deel van de voorbereiding gemist, maar nu word ik beter en beter. Ik ben blij dat ik de ploeg heb kunnen helpen."

Dat deed ook die andere aanvaller, Jelle Vossen. Hebben die twee mekaar nu gevonden en gaan zij het spitsenduo worden dat Essevee nog heel wat successen kan bezorgen? "De samenwerking met Jelle Vossen loopt steeds beter. Niet alleen tijdens de wedstrijden, ook op training is dat het geval."