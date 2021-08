Is Didier Lamkel Zé nog te redden door de mental coach van Royal Antwerp?

Rudy Heylen is bij The Great Old aangetrokken als voltijdse mentale begeleider. Kan hij Lamkel Zé nog op het juiste spoor brengen?

Mentale begeleiding op topniveau, dat is wat Rudy Heylen bij Royal Antwerp FC brengt. Iets wat Didier Lamkel Zé wel nodig heeft gezien al zijn fratsen.

Volgens assistent Rudi Cossey allemaal goed en wel, als Lamkel Zé daartoe zelf bereid zou zijn. Maar dat is hij niet.

“Hij wil vertrekken en dat zal niet meer veranderen. Het is heel jammer dat hij zich niet wil aanpassen. Hij wil dat alles volgens zijn eigen willetje gebeurt en in een team gaat dat niet”, zegt Cossey in De Zondag.

Cossey zag veel mogelijkheden, maar het komt er niet uit. “Als hij hoort dat Ritchie De Laet is uitgeroepen tot beste speler, zegt hij: Dat is niet juist, ik ben de beste! Dan weet je natuurlijk voldoende. Lamkel Zé heeft enorme kwaliteiten die we heel goed zouden kunnen gebruiken, maar hij kan ook veel tenietdoen en in een ploegsport moet je dat vermijden.”