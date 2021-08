🎥 Viktor Fischer komt met zalige quote nadat Michael Frey vijf keer scoort

Royal Antwerp FC won tegen Standard zijn eerste wedstrijd van het seizoen dankzij vijf goals van Michael Frey.

The Great Old heeft zijn eerste zege op een knappe manier neergezet. Er werd met 2-5 gewonnen tegen Standard.

Michael Frey tekende voor alle vijf goals van Antwerp. Ook Viktor Fischer speelde zich in de kijker. Hij was trots op zijn ploegmaat, maar had ook een hilarische waarschuwing.

“Alles wat hij aanraakte, ging gewoon binnen vandaag. Als het niet Ronaldo of Lewandowski is, is het toch altijd verbazingwekkend om iemand vijf goals te zien maken. Ik heb hem gezegd dat hij vandaag niet met z'n vriendin naar bed mag, omdat hij anders een tweeling krijgt", zei Fischer bij Eleven Sports.