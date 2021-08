Trainers na onvergetelijke Standard - Antwerp: "Te veel fouten gemaakt" vs "Ongelooflijke prestatie van mijn spelers"

Niemand zal deze Standard - Antwerp snel vergeten. Ook de trainers niet. De toeschouwers kregen met zeven goals waar voor hun geld, al zagen die liever een beter resultaat voor de thuisploeg. Coaches Mbaye Leye en Brian Priske beleefden zeer verschillende emoties.

"Deze nederlaag doet pijn", gaf Mbaye Leye eerlijk toe. "We moeten leren van onze fouten. Na de 1-2 moet je de druk houden, je mag niet zo snel de 1-3 slikken. Bij hun omschakeling namen we risico's, we hadden zelden de tweede bal. Ze waren sterk op het middenveld. Wij hebben te veel fouten gemaakt in de totaliteit. Zo kun je geen match winnen, onmogelijk."

© photonews

Leye zag dat Antwerp er wel weer doorkwam na een moeilijkere periode in de eerste helft. Standard kon dat niet. "Als je het moeilijk hebt, is het belangrijk om een goal te kunnen maken. Dat hebben zij gedaan, wij niet. De grootste fouten waren de technische fouten en fouten in bewegingen. Ik wil ook niet alles in vraag stellen. Tegen Genk speelden we een goede match, maar de efficiëntie was er bij ons niet en bij Antwerp wel."

"Dit is een mooie overwinning", trapte Brian Priske een open deur in. "Ik vind Standard een heel goede ploeg en het heeft nu ook goede dingen gedaan. De prestatie van mijn spelers was ongelooflijk. Door de manier van werken in defensief opzicht en uiteraard hebben we de offensieve kwaliteit gezien." Daarmee doelde Priske op Frey, maar niet op hem alleen. "Die was er ook bij Gerkens, Jelle Bataille en Buta..."

Elke week gaat het beter en beter bij ons

"Hopelijk is dit de eerste van vele overwinningen", vervolgt Priske. "Voetbal is niet altijd makkelijk, zeker niet als er een nieuwe staf komt met een nieuwe manier van werken. Soms duurt het iets langer. Elke week gaat het beter en beter bij ons. Deze week hebben we een aantal nieuwe spelers kunnen verwelkomen. Ook de spelers die we al in onze kleedkamer hadden, beginnen meer kwaliteit in hun spel te krijgen."