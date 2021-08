Leye schetst na 2-5 het Standard van de toekomst: "We willen weer het grote Standard worden, dat gaat niet in 1 week"

Wat nu, Standard? Veel werk aan de winkel alleszins. Dat zal Mbaye Leye wel al geweten hebben. De Sengalees leek tijdens de voorbereiding wel weer een goede mentaliteit gepompt te hebben in zijn spelersgroep. De 4 op 6 was een mooie start, de 2-5 die volgde een optater. Hoe gaat het verder?

Is Mbaye Leye niet geneigd om de jeugd wat minder kansen te geven na de fouten die leiden tot de zware thuisnederlaag tegen Antwerp? "Neen, helemaal niet. Er zijn ook enkele jongeren die mooie dingen hebben laten zien. Onze jonge spelers hebben kwaliteiten. Ze moeten nu progressie maken."

Hoopt de trainer van Standard dan nog op versterking? "Ja, maar ondertussen moet ik met de huidige ploeg verder werken en de ploeg aan resultaten helpen. We hebben twee goede spelers zien vertrekken met Zinho Vanheusden en Michel-Ange Balikwisha. Normaal gezien zijn we veel zwakker dan vorig seizoen. Deze eerste matchen zijn belangrijk om te zien wat we mogen verlangen. We weten wat er ontbreekt."

Vechtlust

Het is duidelijk op welk type spelers Leye rekent in de toekomst: spelers die voldoende vechtlust aan de dag leggen. "Ik ben een ambitieus iemand. De goede mentaliteit moet er zijn bij elke speler. Anders ga je niet lang kunnen blijven."

Heropbouw

In elk geval is het besef aanwezig dat er veel werk op de plank ligt in Luik. Daarom is ook de evolutie tijdens dit seizoen zo interessant. "We zitten in een heropbouw. We willen weer het grote Standard worden. Dat gaat niet in één week tijd. We hopen met zijn alllen dat het vlugger gaat dan verwacht. Ik wil een ploeg bouwen die een goed collectief is."