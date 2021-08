Mbaye Leye komt met beschuldiging van wie de match tegen Antwerp om zeep hielp

Standard verloor zondagmiddag met 2-5 op Sclessin van Royal Antwerp FC. De trainer van de Rouches kon zijn ontgoocheling niet wegsteken.

Met zware 2-5-cijfers verliezen op eigen terrein, het was het lot zondagmiddag voor Mbaye Leye en Standard. De trainer van Standard was echter niet te spreken over de schuldige in dit drama. Dat mocht volgens Leye volledig op naam geschreven worden van Abdoulaye Seck.

Die trapte nog voor het kwartier Joao Klauss aan, waardoor die toen al vervroegd naar de kleedkamer trok. Hoe ernstig de blessure is, is niet duidelijk.

"Het was echt een vuile fout die alles veranderde voor ons. Het was echt een overtreding om een speler van het veld te doen gaan", zei Leye.