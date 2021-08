Uiteraard was de man die het spektakel verzorgde in #STAANT man van de match: "Hij verdient die doelpunten echt"

Naar een man van de match was het in Standard - Antwerp echt niet lang zoeken. Met vijf(!) doelpunten was zijn aandeel in het spektakelstuk immens. Alles wat Michael Frey aanraakte, veranderde in goud. De manier waarop hij het deed, sprak boekdelen.

Van Waasland-Beveren naar Antwerp: het is een hele stap. Zou Michael Frey het daar wel kunnen waarmaken? Wel, hij is alvast fantastisch begonnen. In Mechelen was hij al goed voor een doelpunt. Uit bij Standard deed hij er in één klap vijf stuks bij. Met zes goals na drie speeldagen is Frey meteen topschutter.

De makelij van de doelpunten verraadt ook de waaier aan kwaliteiten bij Frey. Bij drie van zijn vijf treffers had hij de bal maar voor het inschieten/intikken. Hij stond wel altijd waar hij moest staan. Een o zo belangrijk pluspunt voor een spits: voelen waar die bal gaat komen. Zijn positionering voor doel is top.

Ook nuttig buiten de doelpunten

Met ook nog een knal van nipt binnen het strafschopgebied en een prima plaatsbal in de linkerbenedenhoek toont Frey dat hij op verschillende manieren kan scoren. Bij die plaatsbal - de 1-5 - valt ook opnieuw het innemen van de goede positie op. Daarnaast werkt hij ook voor het team en is hij nuttig door de bal bij te houden.

© photonews

Zo'n speler wil je als trainer wel in je team. "Michael is een goede aanvaller. Hij heeft enorm veel werk verricht de eerste zes weken van het seizoen. Vijf doelpunten in een match, dat is niets dat je niet vaak ziet. Voor mij is dat de eerste keer. Het waren ongelooflijk mooie doelpunten. Hij verdient die doelpunten echt", trekt Brian Priske de koffer met complimenten open voor Frey.

Werkijver

Een aspect dat in het bijzonder op lof kan rekenen, is zijn werkijver. "Hij had deze week op training niet zoveel doelpunten gemaakt. Hij doet er alles voor, hij blijft ook elke dag langer op training. Ik ben heel trots op Mike. Fijn dat ook de supporters van Standard zijn prestatie konden appreciëren. Het was een ongelooflijke wedstrijd van hem."

© photonews

Ook de tegenstander vond Frey dus imponerend. "Bij elke kans heeft hij gescoord. Goed gedaan van hem", kon ook Laifis niet ontkennen. Mbaye Leye wijst wel op het complete plaatje, en dat haalde ook Frey zelf al aan na de match. "Frey heeft een supermatch kunnen spelen omdat het collectief van Antwerp zo goed was. Zo analyseer ik altijd een match."