Michael Frey verbaast op Sclessin: "Nog nooit vijf keer in één match gescoord, dit is een speciale dag voor mij"

Wie op Sclessin Standard - Antwerp bijwoonde, zag iets speciaal: Michael Frey maakte alle doelpunten voor de bezoekers. Vijf stuks. Uiteraard wogen zijn doelpunten zwaar door in de einduitslag. Een moment om te koesteren voor de Zwitserse spits.

"Dit is een speciale dag voor mij. Ik heb nog nooit eerder vijf keer gescoord in een wedstrijd", gaf Michael Frey meteen mee dat het voor hem een unicum was. "Het belangrijkste is wel de overwinning." Had hij er ooit van gedroomd om eens vijf goals te maken? "Je droomt altijd. Ik heb al een paar hattricks gemaakt. Je wil altijd meer, ook in deze wedstrijd wilde ik ook nog de zesde maken."

Frey kreeg bij zijn vervanging dan wel weer applaus van de thuisaanhang. "Dat is leuk, dat is natuurlijk ook zeer speciaal. Ik ben de supporters van Standard dankbaar." Die zesde treffer had hij mogelijk nog wel kunnen maken als zijn trainer hem het laatste kwartier had laten staan. "Die zesde had misschien nog gekund, maar er komen nog zoveel matchen aan, met ook de Euroa League-duels."

© photonews

Eigenlijk kende Frey niet eens zo'n topweek. "Op training had ik kleine problemen. Ook na de training blijf ik nog hard werken." Er speelden ook andere factoren mee bij zijn goals behalve de kwaliteit van de afwerking van Frey. "Bij drie doelpounten moest ik enkel de bal binnentikken. Ik kreeg ruimte, maar werd ook goed aangespeeld. We hebben goed offensief voetbal gebracht. We hadden zelfs nog meer kunnen scoren."

Een bepaald aantal doelpunten dat de nieuwkomer wil maken, heeft hij niet in zijn hoofd. "Ik ga geen exact aantal doelpunten vastleggen als doelstelling. Ik wil elke wedstrijd scoren en daar werk ik hard voor." Frey was de voorbije jaren eigendom van Fenerbaçe. Bij de Turkse club zijn ze hem nog niet vergeten. "Ze volgen me nog altijd. Natuurlijk gaan ze mij berichten sturen."