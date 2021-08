Verantwoordelijkheid nemen en lessen trekken de boodschap voor Standard: "We volgden Frey niet"

Standard likt zijn wonden na de 2-5 in eigen huis en de grote Michael Frey-show. Hoe kijken de spelers van de Rouches daar nu zelf naar? Konstantinos Laifis en Abdoul Tapsoba waren het alvast over één zaak eens: de tegendoelpunten werden te simpel geïncasseerd.

Als verdediger de tegenstander vijf keer geen scoren, dat is geen pretje. "We hebben veel fouten gemaakt in de verdediging", erkent Laifis. "De eerste twee goals slikten we op de tegenaanval. Dat waren weggegeven goals, dit moeten we corrigeren." Invaller Tapsoba vult aan: "De derde en de vierde tegengoal waren ook te gemakkelijk. Maar goed, we doen voort. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen en verderwerken."

Jeugdzonden

"We mogen niet zoveel fouten maken", is de analyse van Laifis. Het Standard anno 2021 doet beroep op heel wat jonge gasten en de jeugdzonden bleven tegen Antwerp dan ook niet achterwege. "Als je jong bent, moet je ook fouten kunnen maken. Ze moeten hier uit leren."

Laifis zag echter nog andere oorzaken voor de nederlaag. "We waren ook niet zo agressief. Na balverlies gingen we geen druk zetten om de bal te veroveren. We lieten hen te makkelijk bij het laatste derde van het veld komen." De Cyprioot was onder de indruk van Michael Frey, al voegde hij er wel aan toe dat het de Antwerp-aanvaller niet altijd moeillijk gemaakt werd. "We lieten hem alleen staan, we volgden hem niet."