Antwerp lijkt op weg naar zege, maar blijft alsnog met lege handen achter na wedstrijd vol spektakel en rode kaarten

Standard heeft deze middag de drie punten gepakt op de Bosuil. De Rouches kwamen op voorsprong dankzij Laifis, maar Antwerp ging erop en erover via Engels en Balikwisha. Uiteindelijk werd het alsnog 2-3 via Carcela en Muleka na een dolle slotfase.

Na een lange studieronde was de eerste kans van de wedstrijd voor Standard. Dönnum kon zich goed doorzetten en haalde ook uit, maar Butez lag in de weg. Ook een bedrijvige Raskin raakte niet voorbij de Antwerp-doelman.

Standard bleef de betere ploeg en iets voor het half uur liet Raskin de kans liggen om de score te openen. De middenvelder kwam oog in oog met Butez te staan, maar zijn lob ging net naast.

Antwerp kon er tot daar toe niet veel tegenover zetten, maar de eerste kans voor de thuisploeg was wel meteen uitstekend. Een poging van Nainggolan werd door Bodart uit zijn doel geranseld.

Antwerp probeerde de wedstrijd over te nemen en ze kregen nog enkele aardige kansen. Eerst kopte Engels over en even later raakte ook Samatta niet voorbij Bodart. Een puntertje van Dönnum ging ook nog net naast en zo was 0-0 meteen de ruststand na een interessante eerste helft.

Toch kwam het meeste spektakel net na het rustsignaal. De poppetjes gingen namelijk aan het dansen tussen de spelers van Antwerp en die van Standard en vooral Seck had het moeilijk om zich te beheersen. Seck leek te reageren op een opmerking van Amallah, maar het is voorlopig nog niet duidelijk wat er effectief gezegd is.

De Antwerp-spelers kregen de verdediger niet onder controle en ook naar scheidsrechter Lawrence Visser wilde Seck niet luisteren. Visser besloot dan ook om Seck uit te sluiten, waardoor Antwerp nog 45 minuten met tien man verder moest.

Terug naar het voetbal dan, al was daar in het begin van de tweede helft niet veel van te merken. Het werd vooral een zeer bitsige wedstrijd met de nodige kaarten en Lawrence Visser was de gebeten hond. Gezangen als “amateur” en “Visser buiten” gingen vlot rond op de Bosuil.

Standard had wel het overwicht, maar toch viel de 0-1 compleet uit de lucht. Laifis kreeg alle tijd van de wereld om uit te halen, maar de bal werd tijdens het schot nog licht aangeraakt, waardoor Butez verrast was. Een mooi doelpunt van de verdediger en de Rouches zaten op rozen.

De thuisaanhang ging nog eens vol achter hun ploeg staan en de Antwerp-spelers namen met tien man het heft in handen. Vooral toen Benson en Balikwisha in de ploeg kwamen, begon het meer dan degelijk te draaien bij de thuisploeg.

Uiteindelijk viel ook de gelijkmaker. Benson maakte zich goed vrij en draaide de bal uitstekend voor het doel. Daar stond Engels nog en de centrale verdediger kopte de bal knap achterwaarts in doel: 1-1.

De Bosuil stond in vuur en vlam en Antwerp ging nog op zoek naar de overwinning. Met succes, want een kwartier voor het einde was het uitgerekend Balikwisha die zijn ex-ploeg de das om deed met een binnentikker na opnieuw een knappe actie van Benson.

Antwerp leek op weg naar de zege, maar na een dolle slotfase werden de rollen opnieuw helemaal omgedraaid. Eerst zorgde Carcela voor de 2-2 en nog geen twee minuten later was daar de 2-3 via Muleka.

Voer voor een nieuw opstootje dus en die kwam er ook nog. De poppetjes gingen aan het dansen voor de bank van Standard en bankzitter Pavlovic (Standard) en invaller Bataille (Antwerp) moesten iets vroeger dan de rest naar de kleedkamer. Antwerp werkte zo de wedstrijd af met 9 man.

Het bleef 2-3 en zo heeft Standard na een 0 op 6 kunnen aanknopen met de overwinning. Ze schuiven nu op naar de negende plaats in het klassement. Antwerp blijft op de tweede plaats steken, maar leider Union kan vandaag nog 7 punten uitlopen op The Great Old.