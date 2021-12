Nainggolan is tevreden ondanks de nederlaag: "We hebben getoond dat we een echte karakterploeg zijn"

Royal Antwerp FC ging onderuit tegen Standard. De wedstrijd zat vol opstootjes, want The Great Old eindigde uiteindelijk met negen.

Ondanks de nederlaag was Radja Nainggolan achteraf tevreden. “We hebben getoond dat we een echte karakterploeg zijn”, zei hij bij Eleven Sports. “En dat we gespeeld hebben voor de overwinning. Ondanks het feit dat we verliezen, mogen we trots zijn op onszelf.” Het wedstrijdplan klopte. “Iedereen is klaar, voor elke wedstrijd en elke minuut. We hebben gedaan wat de trainer ons gevraagd heeft. Op zich zit het allemaal goed.” Uiteindelijk gaat het hem maar om drie punten. “We verliezen de match, hebben gestreden voor deze veldslag. Maar het kampioenschap duurt nog heel lang.”