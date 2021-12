Gumienny ziet Visser in de fout gaan met Abdoulaye Seck: "De moeite"

De poppen gingen tijdens de rust van Antwerp-Standard stevig aan het dansen. De ingreep van Visser was volgens Serge Gumienny alleen maar olie op het vuur.

Serge Gumienny zag dat de rode kaart voor Seck de toon van de wedstrijd helemaal veranderde. Hij vraagt zich dan ook af waarom Visser dat deed.

“Waarom kreeg hij rood? Er was geen fout, geen slag? Agressief gedrag, dat kan hij misschien noteren. Maar het was beter geweest eerst de boel te bedaren, eventueel geel te geven”, zegt Gumienny aan Het Belang van Limburg.

De gevolgen waren niet te overzien. De match kantelde helemaal in een ware veldslag. “Nu was iedereen nog meer opgefokt na het geven van die rode kaart. De scheidsrechter zal ook wel beseffen dat hij beter anders had gedaan. Nu was het resultaat: tien keer geel en drie keer rood. De moeite.”