Bondsparket kan niet lachen met opstootje: stevig schorsingsvoorstel voor Jelle Bataille en Damjan Pavlovic

In de slotfase van Antwerp-Standard geraakte Jelle Bataille betrokken bij een opstootje vlak voor de Luikse bank. De West-Vlaming kreeg de rode kaart van Lawrence Visser, die hem wellicht een tijdje van de velden zal houden. Ook Damjan Pavlovic staat een tijdje aan de kant.

Het Bondsparket maakte maandag immers het schorsingsvoorstel voor Bataille bekend. Daarin toonde de KBVB zich niet mild voor de flankverdediger van Antwerp.

Het Bondsparket stelt liefst vier speeldagen schorsing voor, waarvan drie effectief. Hierdoor zou Jelle Bataille meteen een kruis moeten maken over 2021, want de van Oostende overgekomen Bataille zou de duels tegen Eupen, Genk en Kortrijk vanop de strafbank moeten volgen. Antwerp kan nog wel in beroep gaan tegen dit voorstel.

Voorstel minnelijke schikking Bondsparket: Jelle Bataille (@official_rafc): 4 w. schorsing waarvan 3 w. effectief vanaf 15.12.2021 en 1 w. met uitstel t.e.m 14.12.2022 + 3.500€ effectieve boete. — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) December 13, 2021

Damjan Pavlovic kwam bij Standard niet in actie, maar werd in het tumult ook uitgesloten. Het 20-jarige jeugdproduct van de Rouches kreeg een schorsingsvoorstel van vier speeldagen.