Waalse analist haalt verschroeiend uit over incidenten: "Altijd dezelfde mensen bij Antwerp"

Wat we op zijn minst kunnen stellen is dat het duel tussen Antwerp en Standard een geanimeerde partij was.

In Wallonië wordt de zaak van een totaal andere kant bekeken. Dat geldt ook voor analist Alexandre Teklak van La Dernière Heure. Hij zag Standard een goede eerste helft spelen en de spitsen van Antwerp aan banden leggen. De incidenten maakten volgens hem de match kapot. “Het begon met een overtreding van Verstraete op Amallah, die hem provoceerde bij de cornervlag”, zegt Teklak. “Uiteindelijk zijn het altijd dezelfde mensen in Antwerpen die het doen en denken dat ze er ongestraft mee wegkomen.” Zijn tirade gaat verder. “Hetzelfde geldt voor Engels, die zich er om een of andere reden mee bemoeit. De enige die het recht heeft om met de scheidsrechter te komen praten is Nainggolan.” Teklak looft ook scheidsrechter Visser. “Petje af voor hem. Antwerp heeft zondag gezien dat ze in eigen huis, gedreven door hun publiek, toch niet alles kunnen permitteren. Het werkte averechts.”