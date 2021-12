Michel-Ange Balikwisha komt met opvallende boodschap na doelpunt tegen ex-club: "Bevrijd mijn broer"

Uitgerekend Michel-Ange Balikwisha (20) leek de matchwinnaar te gaan worden in het duel tussen Antwerp en Standard, zijn ex-club. Helaas voor de invaller keerden de Rouches de scheve situatie in een tumultueuze slotfase helemaal om.

Balikwisha reageerde gepast om een voorzet van Benson in doel te werken. De ontlading bij Balikwisha was enorm. Tijdens zijn viering toonde de van Standard overgekomen aanvaller een shirt met de tekst 'Bevrijd mijn broer William'.

William Balikwisha, de 22-jarige broer van Michel-Ange, verkommert dezer dagen in de B-kern van Standard. Het was Mbaye Leye die Balikwisha en enkele andere spelers eerder dit seizoen naar de B-kern verwees. Toen Luka Elsner overnam, haalde de Sloveen met Lestienne en Carcela al enkele bannelingen terug bij de A-kern, maar aan de situatie van Balikwisha veranderde tot dusver niets.

Balikwisha kwam bij Standard slechts een keer in actie dit seizoen: hij viel tien minuten in tijdens de 0-1-zege op Moeskroen, in de zesde ronde van de Croky Cup.