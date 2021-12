Bondsparket roept Abdoulaye Seck, Selim Amallah en Lawrence Visser bij zich na vermeend racisme

Na het einde van de eerste helft in Antwerp-Standard ging Abdoulaye Seck compleet door het lint. De Senegalees zocht daarbij de confrontatie op met Selim Amallah.

Lawrence Visser gaf Abdoulaye Seck een rode kaart. De Senegalees barstte in de kleedkamer in tranen uit en zei dat hij racistisch bejegend werd door de Marokkaan van Standard. Iets wat Amallah met klem ontkende na de wedstrijd.

Het Bondsparket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) roept Seck, Amallah en Visser nu op om de feiten te komen verduidelijken. Zondag had Seck nog aangegeven dat hij niet kon herhalen wat Amallah had gezegd, zo kwetsend was het geweest.

Bij het Bondsparket tillen ze zwaar aan elke vorm van discriminatie en racisme. Daarom willen ze te weten komen wat de exacte aanleiding is geweest voor de woede-uitbarsting van Abdoulaye Seck, om daar eventuele sancties aan te verbinden.